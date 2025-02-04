Разработан новый метод трансплантации печени

В Сеченовском университете прошел XI Межвузовский форум «Aesculap Medical Science and Skills», на котором студенты и молодые ученые представили свои работы в области хирургии, анестезиологии и экспериментальной медицины. В рамках мероприятия студент 5 курса Исмаил Курбанов презентовал новый метод трансплантации печени, который принес ему победу в конкурсе.

Исмаил Курбанов представил уникальную операцию по трансплантации печени, проведенную на свиньях породы Ландрас. Эта методика упрощает доступ к научным экспериментам, делая их более доступными и воспроизводимыми. Благодаря этому новому подходу, будущие хирурги смогут лучше освоить практические навыки и подготовиться к сложным операциям. Исследования, проведенные Курбановым и его коллегами, привлекли внимание жюри, и проект занял первое место на форуме.

По словам Исмаила Курбанова, новый метод трансплантации печени имеет несколько преимуществ. Он прост, дешев и требует использования только одного животного вместо двух, что делает его идеальным для обучения. Это операция насыщена различными хирургическими техниками, что дает студентам шанс прокачать важные навыки, необходимые трансплантологам.