Открыто белковое соединение, лежащее в основе сердечных заболеваний

Исследователи из Университета Миссури впервые смогли детально изучить структуру белка ApoB100, который играет ключевую роль в формировании липопротеинов низкой плотности, известных как «плохой» холестерин. Открытие, опубликованное в журнале Nature, может привести к разработке новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний и более точных диагностических тестов.

© Газета.Ru

Используя передовые технологии крио-электронной микроскопии и искусственный интеллект, ученые смогли получить трехмерное изображение сложной структуры ApoB100. Этот белок действует как защитный каркас для частиц липопротеинов низкой плотности, помогая им перемещаться по кровотоку. Более глубокое понимание его строения может позволить разработать препараты, которые точечно воздействуют на «плохой» холестерин, снижая риск сердечных заболеваний и минимизируя побочные эффекты стандартных статинов.

Исследователи подчеркивают, что холестерин сам по себе не является исключительно вредным – он участвует в выработке гормонов и поддержании структуры клеточных мембран. Однако избыток липопротеинов низкой плотности может привести к образованию атеросклеротических бляшек и повышенному риску инфарктов и инсультов. Новые данные о структуре ApoB100 открывают возможности для создания более точных методов диагностики – например, измерения количества этого белка в крови для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Это исследование имеет особое значение для ученых, поскольку оба автора имеют семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний. Они надеются, что их работа поможет не только понять фундаментальные механизмы метаболизма жиров и холестерина, но и приведет к созданию более эффективных методов профилактики и лечения, способных спасти миллионы жизней.