Ученые создали новый биогель, имитирующий живые ткани

MatHor: разработан медицинский материал со свойствами самовосстановления
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания разработали инновационный биоматериал, способный имитировать поведение живых тканей. Этот состав, названный LivGels, может воспроизводить механические реакции внеклеточных матриц (ВКМ) — структур, поддерживающих клетки и ткани в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Horizons (MatHor).
LivGels создан из биологических компонентов, включая модифицированный альгинат (полисахарид из бурых водорослей) и нанокристаллы с целлюлозными «волосками». Элементы образуют динамические связи, которые позволяют материалу имитировать ключевые свойства ВКМ: нелинейное упрочнение и регенерацию.
Нелинейное упрочнение делает материал жестче под воздействием механических сил, а регенерация дает возможность восстанавливаться после повреждений.
«Наш материал динамически имитирует поведение внеклеточных матриц, что делает его идеальным для регенеративной медицины и других приложений», – пояснил ведущий автор исследования Амир Шейхи.
LivGels открывает новые возможности в областях регенеративной медицины, моделировании заболеваний, трехмерной биопечати и мягкой робототехники.
Исследователи планируют оптимизировать LivGels для конкретных типов тканей, изучить его применение в регенеративной медицине и интегрировать с технологиями 3D-биопечати. Также рассматривается возможность использования материала в носимых устройствах и имплантах.