Ученые говорят, что употребление кофе без добавок снижает риск развития диабета 2 типа на 10%, но эта защита может ослабевать, если в напиток добавить сахар, его заменители или кофейный забеливатель. Сливки на защитные свойства кофе не влияют.

Ранее изучалась связь употребления кофе со снижением риска диабета 2 типа, но не изучалось влияние на этот процесс распространенных добавок для кофе. Этому вопросу было посвящено новое исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана в Бостоне.

Ученые провели анализ связи употребления кофе и риском развития диабета 2 типа у 150 106 участников, учитывая добавление сахара, искусственных подсластителей, сливок или кофейных забеливателей. Участники наблюдались в течение 3 665 408 человеко-лет, – рассказывает Medscape.

В ходе исследования участники многократно заполняли анкеты о рационе, включая подробные данные об употреблении кофе. Люди с диабетом заполняли дополнительные анкеты с указанием симптомов, диагностических тестов и лекарств. Затем с помощью модели пропорциональных рисков Кокса с многофакторной корректировкой рассчитывался коэффициент риска для связи между потреблением кофе, добавок для кофе и риском развития болезни.

Оказалось, что каждая чашка кофе, выпитая без добавок, была связана со снижением риска развития сахарного диабета 2 типа на 10%. Добавление сахара в кофе снижало этот эффект: каждая чашка кофе, выпитая с сахаром, была связана с 5%-ным снижением риска развития сахарного диабета 2 типа. Снижение риска на 7% наблюдалось при добавлении искусственного подсластителя.

Использование сливок не оказало существенного влияния на связь между употреблением кофе и снижением рисков развития диабета 2 типа. Немолочные забеливатели ослабили эту связь – но это ослабление не было статистически значимым.