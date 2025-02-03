Может ли ультрафиолет из окна навредить коже — ответили ученые
Считается, что оконное стекло не пропускает ультрафиолет. Упрощенно — так и есть. Но дьявол, как водится, кроется в деталях. Их на страницах The Conversation привела доцент факультета естественных наук, медицины и здравоохранения Вуллонгонгского университета Тереза Ларкин.
UVA и UVB
Из общего количества ультрафиолетового излучения, достигающего Земли, около 95% приходится на UVA и 5% — на UVB.
- UVB-излучение достигает только верхних слоев нашей кожи, но может стать причиной солнечных ожогов, катаракты и рака кожи.
- UVA-лучи проникают глубже в кожу и вызывают повреждение клеток, что приводит к раку кожи.
В автомобиле
Лобовое стекло блокирует 98% UVA-излучения, поскольку состоит из двух слоев ламинированного стекла.
Боковые и задние окна, как показало исследование 29 машин, пропускают от 4% до почти 56% UVA, причем это не зависит от возраста или стоимости автомобиля, а связано исключительно с типом стекла и тонировкой.
Кажется мелочью, но для тех, кто много времени проводит в дороге, она может оказаться роковой. Ряд исследований показал, что рак кожи и катаракта у водителей чаще встречаются на стороне, обращенной к окну.
Дома и в офисе
Вы наверняка замечали, как выцветает мебель, которая долго стоит напротив окна. Исследования подтверждают: типичное оконное остекление может пропускать от 45 до 75% UVA-излучения.
Большинство оконных стекол офисов и коммерческих зданий имеют лучшую защиту от UVA, чем жилые, пропуская менее 25% UVA. Эти окна обычно имеют двойное остекление и тонированы, с отражающими свойствами или химическими веществами, поглощающими ультрафиолет.
Степень риска
В машине без тонированных стекол вы можете обгореть за один час в середине дня летом и за два часа в середине дня зимой.
Дома, сидя у окна, для получения солнечной эритемы или даже ожога, согласно проводившемуся в Австралии исследованию, может хватить всего 30 минут летом и одного часа зимой.
Лучше наклейте солнцезащитную пленку, заключается в статье.
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