Может ли ультрафиолет из окна навредить коже

Считается, что оконное стекло не пропускает ультрафиолет. Упрощенно — так и есть. Но дьявол, как водится, кроется в деталях. Их на страницах The Conversation привела доцент факультета естественных наук, медицины и здравоохранения Вуллонгонгского университета Тереза Ларкин.

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UVA и UVB

Из общего количества ультрафиолетового излучения, достигающего Земли, около 95% приходится на UVA и 5% — на UVB.

UVB-излучение достигает только верхних слоев нашей кожи, но может стать причиной солнечных ожогов, катаракты и рака кожи.

UVA-лучи проникают глубже в кожу и вызывают повреждение клеток, что приводит к раку кожи.

В автомобиле

Лобовое стекло блокирует 98% UVA-излучения, поскольку состоит из двух слоев ламинированного стекла.

Боковые и задние окна, как показало исследование 29 машин, пропускают от 4% до почти 56% UVA, причем это не зависит от возраста или стоимости автомобиля, а связано исключительно с типом стекла и тонировкой.

Кажется мелочью, но для тех, кто много времени проводит в дороге, она может оказаться роковой. Ряд исследований показал, что рак кожи и катаракта у водителей чаще встречаются на стороне, обращенной к окну.

Дома и в офисе

Вы наверняка замечали, как выцветает мебель, которая долго стоит напротив окна. Исследования подтверждают: типичное оконное остекление может пропускать от 45 до 75% UVA-излучения.

Большинство оконных стекол офисов и коммерческих зданий имеют лучшую защиту от UVA, чем жилые, пропуская менее 25% UVA. Эти окна обычно имеют двойное остекление и тонированы, с отражающими свойствами или химическими веществами, поглощающими ультрафиолет.

Степень риска

В машине без тонированных стекол вы можете обгореть за один час в середине дня летом и за два часа в середине дня зимой.

Дома, сидя у окна, для получения солнечной эритемы или даже ожога, согласно проводившемуся в Австралии исследованию, может хватить всего 30 минут летом и одного часа зимой.

Лучше наклейте солнцезащитную пленку, заключается в статье.

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