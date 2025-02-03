Российские ученые улучшили титановый сплав для имплантатов

Российские ученые испытали новые сплавы на основе титана, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными медицинскими. Два типа титановых сплавов — TNZ (включает ниобий и цикроний) и многоэлементный TNZTS (с ниобием, цирконием, танталом и оловом) — они подвергли одноосному прессованию и многопроходной прокатке. В результате воздействия в сплавах сформировались ультрамелкозернистые структуры, которые существенно повысили прочность и твердость материала. Механическая и биосовместимость повышают перспективы внедрения материалов, разработанных учеными, в медицине, аэрокосмической и оборонной промышленности. Результаты исследований опубликованы в журнале Materials Letters, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

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TNZ-сплав является частью широкой группы титановых сплавов, в которые входят другие конструкционные элементы для улучшения биосовместимости и механических свойств. Такие сплавы уже используются в медицине, и их составы исследуются для получения оптимальных характеристик.

TNZTS-сплав представляет собой многокомпонентную систему, где добавление тантала и олова позволяет дополнительно стабилизировать сплав и улучшить его свойства. Такие модификации состава направлены на улучшение механических свойств без потери биосовместимости.

Кристаллическая структура титана, сформировавшаяся после испытаний, улучшила прочностные характеристики TNZ-сплава, но одновременно снизила его пластичность и модуль Юнга — важные характеристики материалов для протезов. При упругих деформациях системы «кость — имплантат» нагрузка на ткань зависит от соотношения модуля Юнга материала имплантата и костной ткани — чем это отношение меньше, тем ниже вероятность некроза и разрушения кости давлением имплантата.

« В и м п л а н т а ц и о н н о й м е д и ц и н е м о д у л ь Ю н г а м е т а л л и ч е с к о г о и м п л а н т а т а — в е л и ч и н у , х а р а к т е р и з у ю щ у ю с п о с о б н о с т ь м а т е р и а л а д е ф о р м и р о в а т ь с я п р и п р и л о ж е н и и с и л ы , — п р и х о д и т с я и с к у с с т в е н н о у м е н ь ш а т ь , ч т о б ы п р и б л и з и т ь к м о д у л ю Ю н г а к о с т н о й т к а н и . П о э т о м у н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь т щ а т е л ь н ы й б а л а н с п р и п р о е к т и р о в а н и и с п л а в о в д л я к о н к р е т н ы х п р и м е н е н и й » , — п о я с н и л с о а в т о р р а з р а б о т к и , д о ц е н т к а ф е д р ы т е р м о о б р а б о т к и и ф и з и к и м е т а л л о в У р а л ь с к о г о ф е д е р а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а С т е п а н С т е п а н о в .

Сплав TNZTS с многоэлементным составом после интенсивной пластической деформации показал стабильность структуры и показателей пластичности и модуля Юнга. Ниобий, цирконий, тантал и олово улучшили механические свойства материала и повысили его коррозионную стойкость, что сделало этот сплав подходящим для применения в медицине.

Исследуемые сплавы отличаются от применяющихся в медицине несколькими важными аспектами. Традиционные медицинские сплавы содержат металлы с токсическими свойствами — алюминий и ванадий, в исследуемых материалах ниобий, цирконий, тантал и олово — более безопасные для человеческого организма элементы.

« М е х а н и ч е с к и н о в ы е с п л а в ы б о л ь ш е п о х о ж и н а к о с т н у ю т к а н ь . Н и з к и е з н а ч е н и я м о д у л я Ю н г а с н и з я т р и с к р а с ш а т ы в а н и я и м п л а н т а т а в о к р у ж а ю щ и х т к а н я х и у л у ч ш а т е г о и н т е г р а ц и ю в к о с т ь п а ц и е н т а . У л ь т р а м е л к о з е р н и с т а я с т р у к т у р а в с п л а в а х , п о л у ч е н н а я в р е з у л ь т а т е и н т е н с и в н о й п л а с т и ч е с к о й д е ф о р м а ц и и , с д е л а л а и х п р о ч н е е п о с р а в н е н и ю с т р а д и ц и о н н ы м и н и з к о м о д у л ь н ы м и с п л а в а м и , п р и э т о м о б е с п е ч и в н и з к и й м о д у л ь Ю н г а . В н о в ы х с п л а в а х у л у ч ш е н ы х а р а к т е р и с т и к и у с т а л о с т н о й п р о ч н о с т и , ч т о д е л а е т и х н а д е ж н е е д л я д л и т е л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я в у с л о в и я х ц и к л и ч е с к и х н а г р у з о к , х а р а к т е р н ы х д л я с у с т а в о в и д р у г и х п о д в и ж н ы х ч а с т е й т е л а » , — у т о ч н и л С т е п а н С т е п а н о в .

Перед внедрением в практическое применение таких сплавов ученые изучают их механические свойства в различных условиях эксплуатации, чтобы лучше понять поведение материала при нагрузках и температурах. Для медицинской сферы также важно оценить коррозионную стойкость новых сплавов, так как материалы будут подвержены воздействию биологических сред. Перед клиническими испытаниями потребуется оптимизировать производство и обработку, чтобы свойства и качество оставались стабильными при серийном запуске. Широкое применение станет возможным после разработки стандартов и нормативов использования сплавов в конкретных отраслях.