Генетики стали лучше понимать работу гена OFD1

Российские ученые из Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова описали трех пациентов с вариантами в гене OFD1 и разными клиническими проявлениями. Исследование опубликовано в журнале Genes, сообщается на агрегаторе научной информации InScience.Pro.

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Ген OFD1 расположен на коротком плече Х-хромосомы Х p22.2, он состоит из 23 экзонов и 22 интронов и кодирует белок, необходимый в том числе для формирования первичных ресничек. На сегодняшний день связь его патогенных вариантов и клинических проявлений остается недостаточно изученной, поэтому каждое новое описание вносит значительный вклад в понимание гено-фенотипических характеристик.

Варианты гена OFD1 связаны с различными заболеваниями: синдромом Жубера, первичной цилиарной дискинезией (ПЦД) и пигментным ретинитом. Гетерозиготные варианты приводят к оро-фациально-дигитальному синдрому 1-го типа (OFD-тип 1). Также варианты нуклеотидной последовательности в OFD1 становятся причиной синдрома Симпсона-Голаби-Бемеля 2 типа, чрезвычайно редкого Х-сцепленного рецессивного заболевания, которое может проявляется черепно-лицевыми аномалиями, дефектами скелета, пороками развития головного мозга. Такой широкий спектр синдромов делает дифференциальную диагностику особенно сложной.

Специалистам Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова удалось установить причину болезни и описать сразу трех пациентов в возрасте 6, 16 и 14 лет с патогенными вариантами, причем все три пациента имели различную клиническую картину. Пациентам назначалось экзомное секвенирование, полученные результаты подтверждались секвенированием по Сенгеру гена OFD1.

У первой пациентки выявлен вариант гена OFD1 в гетерозиготном состоянии р.(Gln398LeufsTer2). Из клинических проявлений врачи отметили задержку речевого развития, множественные гамартомы, что соответствует оро-фациально-дигитальному синдрому 1-го типа.

Второй пациент имел сложный фенотип, соответствующий синдрому Симпсона-Голаби-Бемеля 2 типа, включая ожирение, нарушение интеллектуального развития, брахидактилию и респираторные проявления первичной цилиарной дискинезии. Исследование выявило у него ранее не описанный вариант, который отнесли к патогенным, в гемизиготном состоянии р.(Gln892Ter). Этот вариант был также выявлен у здоровой матери пациента.

У третьего пациента отмечена изолированная форма первичной цилиарной дискинезии без какой-либо ассоциированной синдромальной патологии. Основные симптомы: кашель на фоне рецидивирующего бронхита и постоянная ринорея. Исследование выявило ранее не описанный вероятно патогенный вариант p.(Glu879Ter) в гене OFD1.

Ранее установлено, что локализация генетических вариантов определяет клинические проявления разных заболеваний. Исследование ученых Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова показало, что варианты, расположенные именно в последних экзонах гена OFD1, могут приводить к первичной цилиарной дискинезии. Эти варианты вошли в Российский регистр пациентов с ПЦД.

Работа позволила расширить представления о спектре заболеваний, связанных с геном OFD1, что способствует повышению эффективности диагностики ПЦД по всему миру.

Исследование проведено коллективом Научно-клинического отдела муковисцидоза МГНЦ, лабораториями нейрогенетики редактирования генома МГНЦ, Консультативным отделением МГНЦ, центром коллективного пользования «Геном».