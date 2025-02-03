Ученые из Университета Ланкастера установили, что у лиц с болезнью Альцгеймера частота дыхания в покое выше, чем у здоровых людей. Это может быть признаком воспаления в мозге, способствующего нейродегенерации. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Communications (BrainCom).

Ученые отметили, что болезнь Альцгеймера может быть связана с недостаточным снабжением мозга питательными веществами через кровеносные сосуды. По их словам, мозг требует значительных энергетических затрат — на обеспечение его работы уходит до 20% калорий, усваиваемых организмом.

Важным элементом в этом процессе является «нейроваскулярный узел» (NVU) — структура, включающая кровеносные сосуды, астроциты и нейроны, которая обеспечивает взаимодействие между ними для поддержания нормальной функции мозга.

Чтобы изучить работу NVU и выяснить, как его особенности его функционирования влияют на когнитивные способности, команда ученых использовала комплексный подход. Исследователи проанализировали скорость мозгового кровотока, электрической активности мозга и насыщения кислородом у добровольцев.

Также ученые проводили неинвазивные измерения с помощью электрических и оптических датчиков, расположенных на коже головы участников. Кроме того, исследователи использовали данные ЭКГ для измерения сердечного ритма и дыхания участников. Одновременные измерения этих параметров позволили зафиксировать физиологические ритмы и их координацию, важные для оценки функционирования мозга.

Результаты показали, что у людей с болезнью Альцгеймера частота дыхания в покое была значительно выше, чем у здоровых участников — примерно 17 вдохов в минуту по сравнению с 13 у контрольной группы. По словам ученых, это может свидетельствовать о воспалении в мозге, ведущем к нейродегенерации.

Исследователи предположили, что на основе полученных данных в будущем можно разработать новый метод предварительной диагностики болезни Альцгеймера. Однако для его усовершенствования нужны дополнительные исследования.