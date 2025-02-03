Разработана платформа, имитирующая человеческий костный мозг

Американские ученые из Пенсильванского университета и других научных учреждений разработали платформу, имитирующую человеческий костный мозг. Устройство позволяет изучать процессы кроветворения и иммунные реакции пациентов при химиотерапии или лучевой терапии без угрозы повреждения живого костного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Stem Cell (CSC).

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Костный мозг — ключевой орган, производящий миллиарды клеток крови ежедневно. Новый чип воссоздает его сложную структуру, используя стволовые клетки крови, эндотелиальные и мезенхимальные клетки, которые самоорганизуются в гидрогелевой среде. Это дает возможность моделировать процессы в костном мозге, включая выработку функциональных клеток крови и их взаимодействие с другими органами, например, легкими.

« Э т а с и с т е м а — о д н а и з с а м ы х с л о ж н ы х б и о и н ж е н е р н ы х м о д е л е й т к а н е й , с о з д а н н ы х н а с е г о д н я ш н и й д е н ь » , — о т м е т и л Д э н Х у , п р о ф е с с о р б и о и н ж е н е р и и и о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я .

Устройство может использоваться для изучения побочных эффектов лечения рака, разработки новых лекарств и даже для моделирования воздействия космических условий, таких как микрогравитация и радиация, на иммунную систему астронавтов.

Изначально проект задумывался для изучения иммунитета в космосе, но из-за технических сбоев и пандемии эксперименты на МКС не состоялись. Однако технология оказалась очень полезной на Земле.

Этот прорыв может значительно ускорить разработку новых методов лечения и улучшить понимание работы иммунной системы, что особенно важно для пациентов с онкологическими заболеваниями и других уязвимых групп, отметили исследователи.