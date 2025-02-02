Ученые выяснили, сон под каким одеялом облегчает тревожность

Китайские ученые подтвердили, что сон под утяжеленным одеялом может снижать уровень тревожности, а также стабилизировать состояние людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройствами аутистического спектра. Результаты исследования опубликованы в журнале PubMed Central.

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Группа ученых провела мета-анализ научных работ, включенных в крупные медицинские базы данных, такие как PubMed, Embase и Web of Science. В обзор вошли только те работы, в рамках которых влияние утяжеленных одеял на сон изучалось отдельно, без включения других методов лечения.

Утяжеленные одеяла наполняются полипропиленовыми шариками, лузгой гречихи, рисом или стеклянными микрогранулами. Такие изделия обычно весят от двух до 15 килограммов. Считается, что благодаря тепловому воздействию и давлению на все тело утяжеленные одеяла помогают бороться со стрессом, устранять бессонницу, ночные судороги и нервные тики.

Результаты показали, что утяжеленные одеяла помогают не только при бессоннице, но и при других нарушениях, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра и нарушения сна. Исследователи подтвердили, что такой эффект связан с механизмом глубокого давления, который способствует снижению стресса и расслаблению.

Специалисты считают, что утяжеленные одеяла могут стать перспективной альтернативой традиционным лекарствам, особенно в клинической практике. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, включая масштабные контролируемые испытания.