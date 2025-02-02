Ученые выяснили, сколько часов нужно спать после 30 лет
Ученые из университетов Фуданя в Китае и Кембриджа в Англии выяснили, сколько необходимо часов сна в среднем возрасте, сообщает издание The Voice.
В исследовании приняли участие почти 500 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Они отвечали на вопросы о психическом здоровье, привычках сна, а также о своем общем благополучии.
В итоге ученые пришли к двум важным выводам.
Как оказалось, семь часов сна - оптимальная длительность для людей среднего возраста.
Кроме того, как недостаток сна, так и его избыток может нанести вред организму. Те, кто спал меньше или больше семи часов чаще страдали от депрессии, тревожности и ухудшения концентрации внимания.