Как привычка пользоваться зубной нитью может спасти от инсульта

Daily Mail: регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта. Американские учёные выяснили, что привычка пользоваться зубной нитью может снизить риск инсульта. Результаты исследования, которое длилось 25 лет, они представили на конференции Американской ассоциации по борьбе с инсультом в Лос-Анджелесе. Вот какую связь между гигиеной полости рта и кровоизлиянием в мозг удалось выявить учёным.

Что выяснили

Анализ показал, что среди испытуемых 434 человека перенесли инсульт, а у 1291 человека была мерцательная аритмия, которая вызывает учащённое сердцебиение и может спровоцировать кровоизлияние в мозг.

Однако среди тех, кто использовал зубную нить, было меньше людей с ишемическим и кардиоэмболическим инсультами, а также мерцательной аритмией.

При этом польза от использования зубной нити в снижении риска инсульта не зависит от других стоматологических процедур, таких как чистка зубов, отметило со ссылкой на учёных издание Daily Mail.

Как это связано

Высокий уровень бактерий, вызывающих заболевания дёсен, может повысить вероятность возникновения инсульта, так как провоцирует воспаление в организме, объяснили эксперты.

В свою очередь использование зубной нити снижает риск возникновения инфекций полости рта и болезней дёсен.

« Я б ы н е с к а з а л , ч т о ч и с т к а з у б о в н и т ь ю — е д и н с т в е н н о е , ч т о н у ж н о д е л а т ь д л я п р е д о т в р а щ е н и я и н с у л ь т а , н о р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т , ч т о э т о е щ ё о д и н ш а г к з д о р о в о м у о б р а з у ж и з н и » , — с к а з а л п о р т а л у о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я , н е в р о л о г и з У н и в е р с и т е т а Ю ж н о й К а р о л и н ы д о к т о р С у в и к С е н .

Как самостоятельно убрать налёт с зубов

В домашних условиях можно убрать с зубов только мягкий налёт — липкое образование из остатков пищи, тканевого детрита и бактерий.

Обычно он появляется после еды, его легко удалить самостоятельно.

Для этого понадобится правильно подобранная зубная щётка (лучше всего — с мягкой щетиной), рассказала «Секрету» врач-стоматолог Ольга Жидких.

Помимо неё, стоит пользоваться другими средствами для ухода за межзубными промежутками, такими как, например, зубная нить.

Она поможет добраться до мест, до которых не достаёт щётка.