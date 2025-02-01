Рак простаты научились определять по анализу мочи

В Соединенные Штатах ученые разработали тест на рак простаты по анализу мочи. При этом он не только помогает обнаружить заболевание, но и определяет степень его агрессивности, помогая выбрать лечение.

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Сейчас диагностика рака простаты включает анализ крови, МРТ и биопсию. Сотрудники Мичиганского университета создали тест MyProstateScore 2.0, который превосходит стандартные методы по точности.

Он анализирует 18 генов, которые связаны с агрессивными формами заболевания, и показал 94% точность в исследовании 266 мужчин.

Тест позволяет избежать лишних биопсий. Использование теста помогло бы предотвратить 53% ненужных инвазивных процедур.

Исследователи планируют протестировать методику на более широкой выборке.

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