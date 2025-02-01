Найдена замена вредному пластику, который используется в медицине

Найдена замена небезопасным компонентам пластика в медицине
Потенциально небезопасные компоненты пластмассы, которую применяют при производстве медицинских изделий, то есть фталаты, успешно смогла заменить эфирами алифатических кислот команда ученых из России и Сербии. Это позволяет существенно повысить уровень безопасности изделий из пластика для здоровья людей, сообщила ТАСС старший научный сотрудник НОЦ "Нанотехнологии" Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), кандидат химических наук Ирина Вихарева.
"Научная проблема, которую мы решили совместно с сербским коллегой Драганом Манойловичем, заключается в том, что широко применяемые в медицине изделия из пластика на основе фталатов, не являются безопасными для человека. Они могут привести к миграции пластика и попаданию его в организм. Мы создали и получили новый вид пластмасс, где вместо фталатов, использовали эфиры алифатических кислот", - сказала собеседница агентства.
Она рассказала, что в качестве матрицы для создания новых пластмасс использовали промышленные образцы суспензионного поливинилхлорида, поставляемого одной из российских компаний. При этом фталаты заменили на алифатические эфиры адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот. Для синтеза сложных эфиров применили специальную химическую установку. Структура полученных эфиров была успешно подтверждена с помощью инфракрасной спектроскопии.
В вузе добавили, что пластмассы с добавлением эфиров алифатических кислот также получились более устойчивыми к воздействию высоких и низких температур, чем традиционные.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".