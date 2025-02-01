Найдена замена вредному пластику, который используется в медицине

Потенциально небезопасные компоненты пластмассы, которую применяют при производстве медицинских изделий, то есть фталаты, успешно смогла заменить эфирами алифатических кислот команда ученых из России и Сербии. Это позволяет существенно повысить уровень безопасности изделий из пластика для здоровья людей, сообщила ТАСС старший научный сотрудник НОЦ "Нанотехнологии" Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), кандидат химических наук Ирина Вихарева.

" Н а у ч н а я п р о б л е м а , к о т о р у ю м ы р е ш и л и с о в м е с т н о с с е р б с к и м к о л л е г о й Д р а г а н о м М а н о й л о в и ч е м , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о ш и р о к о п р и м е н я е м ы е в м е д и ц и н е и з д е л и я и з п л а с т и к а н а о с н о в е ф т а л а т о в , н е я в л я ю т с я б е з о п а с н ы м и д л я ч е л о в е к а . О н и м о г у т п р и в е с т и к м и г р а ц и и п л а с т и к а и п о п а д а н и ю е г о в о р г а н и з м . М ы с о з д а л и и п о л у ч и л и н о в ы й в и д п л а с т м а с с , г д е в м е с т о ф т а л а т о в , и с п о л ь з о в а л и э ф и р ы а л и ф а т и ч е с к и х к и с л о т " , - с к а з а л а с о б е с е д н и ц а а г е н т с т в а .

Она рассказала, что в качестве матрицы для создания новых пластмасс использовали промышленные образцы суспензионного поливинилхлорида, поставляемого одной из российских компаний. При этом фталаты заменили на алифатические эфиры адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот. Для синтеза сложных эфиров применили специальную химическую установку. Структура полученных эфиров была успешно подтверждена с помощью инфракрасной спектроскопии.

В вузе добавили, что пластмассы с добавлением эфиров алифатических кислот также получились более устойчивыми к воздействию высоких и низких температур, чем традиционные.

ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".