В США впервые обнаружили генипавирус

Ученые Квинслендского университета обнаружили новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама, он получил название вирус Кэмп-Хилл.

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« А н а л и з Р Н К т к а н е й ч е т ы р е х п о й м а н н ы х с е в е р н ы х к о р о т к о х в о с т ы х з е м л е р о е к в ш т а т е А л а б а м а в ы я в и л н о в ы й г е н и п а в и р у с , - г о в о р и т с я в с т а т ь е . - Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т н а л и ч и е г е н и п а в и р у с н ы х и н ф е к ц и й в С е в е р н о й А м е р и к е » , — о т м е ч а е т с я в с т а т ь е ж у р н а л а Emerging Infectious Diseases.

В свою очередь в комментарии электронному журналу The Microbiologist один из авторов исследования Рис Пэрри сказал, что "обнаружение генипавируса в Северной Америке крайне важно, так как можно сделать вывод, что подобные вирусы распространены по миру шире, чем предполагалось ранее". Ученый подчеркнул, что для понимания может ли вирус передаваться от животных к человеку необходимы дополнительные исследования. По мнению исследователей, он схож с обнаруженным в Китае вирусом Ланье.

Заболевание, вызываемое генипавирусом может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Считается, что естественный резервуар этих двух вирусов в дикой природе - летучие мыши.