Зеленый чай оказался полезным при метаболическом синдроме

Примерно 30% американцев страдают метаболическим синдромом. Это комплекс заболеваний, включающих такие симптомы, как высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, избыток жира на животе. В том случае вам может помочь зелёный чай.

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Зелёный чай содержит катехины. Эти мощные антиоксиданты помогают бороться с метаболическим синдромом. Фактически они представляют собой примерно 30% всего зелёного чая. Исследования показывают, что они улучшают несколько метаболических маркеров.

Чувствительность к инсулину. В зелёном чае содержится катехин эпигаллокатехин галлат (EGCG). Этот мощный антиоксидант помогает контролировать диабет. Исследования показывают, что катехины улучшают резистентность к инсулину, уменьшают окислительный стресс, улучшают работу митохондрий, способствуют противовоспалительному эффекту, снижают уровень сахара в крови, регулируют работу кишечника.

Уровень холестерина. Регулярное употребление зелёного чая позволяет снизить общий уровень холестерина, в том числе уровень «плохого» холестерина.

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Жир. Зелёный чай может помочь сбросить вес. Особенно в области живота. Потребление этого чая оказалось связано с более низким риском возникновения абдоминального ожирения (висцерального жира), особенно у женщин.

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