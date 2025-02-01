Создана альтернатива пластику, который используют в имплантах

Ученые из Корнельского университета создали альтернативу перерабатываемому пластику, которая может заменить материалы, используемые в автомобильных шинах, имплантатах тазобедренного сустава и шарах для боулинга. Эти прочные пластики, известные как «реактопласты», широко используются, поскольку они прочны и долговечны. Однако они не могут быть переработаны и часто оказываются на свалках или в мусоросжигательных печах.

Под руководством профессора химии Бретта Форса исследовательская группа разработала новый материал на основе химического вещества растительного происхождения под названием дигидрофуран (DHF). Этот материал обладает такой же прочностью, как и традиционные термореактивные материалы, но при этом легко поддается переработке и естественным образом разрушается в окружающей среде.

Новая пластиковая альтернатива может использоваться в таких изделиях, как упаковка, обувь и детали автомобилей. В отличие от современных термореактивных материалов, которые производятся из нефти и служат вечно, пластик на основе DHF может быть разложен и использован повторно.

Исследователи также изучают возможности использования этого материала в 3D-печати и его усовершенствования с помощью дополнительных компонентов.