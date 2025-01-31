Исследователи выяснили, что способствует диабету при употреблении газировки

Выявлены микробы, способствующие развитию диабета при употреблении газировки
Исследователи из США выяснили, что частое употребление газировки и прочих сладких напитков ведет к сдвигам в численности девяти видов микробов микрофлоры, что вызывает негативные изменения в концентрациях пяти десятков биомаркеров, связанных с развитием диабета второго типа. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Cell Metabolism.
"Наше исследование указывает на возможный механизм, объясняющий то, почему сладкие напитки негативно воздействуют на метаболизм человека. В перспективе это открытие позволит нам разработать новые методы борьбы с диабетом и стратегии по предотвращению его развития, воздействующие на микрофлору кишечника", - заявил профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Ци Цибинь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Профессор Ци Цибинь совершил это открытие при наблюдениях за здоровьем 16 тыс. взрослых американцев, проживающих в четырех крупных городах в разных регионах. Все они согласились проходить периодические медосмотры, а также сдавать кровь и образцы микрофлоры для изучения влияния особенностей диеты на жизнедеятельность человеческого организма.
Как показали проведенные исследователями опросы, около 2 тыс. добровольцев ежедневно употребляли больше половины литра сладких напитков в день, что дало ученым возможность изучить, как газировка и другие подобные продукты влияют на метаболизм. Для этого ученые сопоставили, как различался состав крови и набор биомаркеров, связанных с обменом веществ, у добровольцев с разным уровнем потребления сладких напитков.
Проведенные учеными расчеты показали, что употребление газировки ведет к снижению в численности семи полезных видов кишечных бактерий, а также способствует ускоренному размножению двух микробов - Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae. Эти перемены в составе микрофлоры сопровождались сдвигами в концентрации 56 молекул в крови, что повышало риск развития диабета.
Эти перемены в составе микрофлоры, как отмечают ученые, были связаны с тем, что сладкие напитки содержат в себе большое число молекул фруктозы и прочих просто устроенных сахаров, которые способствуют размножению Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae и подавляют размножение микробов, вырабатывающих короткоцепочные жирные кислоты и прочие полезные вещества, нормализующие метаболизм. Это открытие, как надеется профессор Ци Цибинь, поможет снизить негативное воздействие сладких напитков на организм человека.