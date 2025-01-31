Исследователи выяснили, что способствует диабету при употреблении газировки

Исследователи из США выяснили, что частое употребление газировки и прочих сладких напитков ведет к сдвигам в численности девяти видов микробов микрофлоры, что вызывает негативные изменения в концентрациях пяти десятков биомаркеров, связанных с развитием диабета второго типа. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Cell Metabolism.

" Н а ш е и с с л е д о в а н и е у к а з ы в а е т н а в о з м о ж н ы й м е х а н и з м , о б ъ я с н я ю щ и й т о , п о ч е м у с л а д к и е н а п и т к и н е г а т и в н о в о з д е й с т в у ю т н а м е т а б о л и з м ч е л о в е к а . В п е р с п е к т и в е э т о о т к р ы т и е п о з в о л и т н а м р а з р а б о т а т ь н о в ы е м е т о д ы б о р ь б ы с д и а б е т о м и с т р а т е г и и п о п р е д о т в р а щ е н и ю е г о р а з в и т и я , в о з д е й с т в у ю щ и е н а м и к р о ф л о р у к и ш е ч н и к а " , - з а я в и л п р о ф е с с о р М е д и ц и н с к о г о к о л л е д ж а А л ь б е р т а Э й н ш т е й н а Ц и Ц и б и н ь , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а ж у р н а л а .

Профессор Ци Цибинь совершил это открытие при наблюдениях за здоровьем 16 тыс. взрослых американцев, проживающих в четырех крупных городах в разных регионах. Все они согласились проходить периодические медосмотры, а также сдавать кровь и образцы микрофлоры для изучения влияния особенностей диеты на жизнедеятельность человеческого организма.

Как показали проведенные исследователями опросы, около 2 тыс. добровольцев ежедневно употребляли больше половины литра сладких напитков в день, что дало ученым возможность изучить, как газировка и другие подобные продукты влияют на метаболизм. Для этого ученые сопоставили, как различался состав крови и набор биомаркеров, связанных с обменом веществ, у добровольцев с разным уровнем потребления сладких напитков.

Проведенные учеными расчеты показали, что употребление газировки ведет к снижению в численности семи полезных видов кишечных бактерий, а также способствует ускоренному размножению двух микробов - Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae. Эти перемены в составе микрофлоры сопровождались сдвигами в концентрации 56 молекул в крови, что повышало риск развития диабета.

Эти перемены в составе микрофлоры, как отмечают ученые, были связаны с тем, что сладкие напитки содержат в себе большое число молекул фруктозы и прочих просто устроенных сахаров, которые способствуют размножению Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae и подавляют размножение микробов, вырабатывающих короткоцепочные жирные кислоты и прочие полезные вещества, нормализующие метаболизм. Это открытие, как надеется профессор Ци Цибинь, поможет снизить негативное воздействие сладких напитков на организм человека.