Ученые рассказали, когда следует и когда не следует чесать зудящую сыпь

Ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что расчесывание зудящей сыпи усиливает воспаление и замедляет заживление, но при этом помогает организму бороться с бактериальными инфекциями кожи. Исследование, опубликованное в журнале Science, объясняет этот парадокс и открывает новые перспективы для лечения воспалительных кожных заболеваний.

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Аллергический контактный дерматит – это воспалительная реакция на раздражители, которая приводит к появлению зуда и покраснения. Несмотря на то, что чесание приносит временное облегчение, оно ухудшает состояние кожи, усиливая воспаление.

Чтобы выяснить, почему это происходит, команда исследователей во главе с профессором дерматологии и иммунологии Даниэлем Капланом провела эксперименты на мышах. Они вызывали у животных симптомы, похожие на экзему, и сравнивали две группы: обычных мышей и мышей с нарушенной способностью ощущать зуд.

Оказалось, что у животных, которые могли чесаться, воспаление было значительно сильнее, чем у тех, кто не испытывал зуда или носил специальные воротники, не позволяющие чесаться. При этом у расчесанных участков кожи наблюдалось большее количество иммунных клеток – нейтрофилов, которые участвуют в воспалительных процессах.

Следующий этап исследования показал, что расчесывание стимулирует болевые нейроны, которые выделяют особое соединение – вещество P. Это вещество активирует тучные клетки, ответственные за воспаление и зуд.

« В к о н т а к т н о м д е р м а т и т е т у ч н ы е к л е т к и у ж е а к т и в и р у ю т с я а л л е р г е н а м и , ч т о в ы з ы в а е т у м е р е н н о е в о с п а л е н и е и з у д . К о г д а ч е л о в е к н а ч и н а е т ч е с а т ь с я , в е щ е с т в о P д о п о л н и т е л ь н о с т и м у л и р у е т т у ч н ы е к л е т к и , в ы з ы в а я б о л е е с и л ь н у ю в о с п а л и т е л ь н у ю р е а к ц и ю » , — о т м е т и л К а п л а н .

Этот механизм объясняет, почему постоянное расчесывание приводит к усугублению состояния кожи. Однако ученые также обнаружили неожиданный положительный эффект. Тучные клетки играют важную роль не только в воспалении, но и в защите кожи от бактерий и других патогенов. Чтобы проверить, как чесание влияет на бактериальный баланс, ученые провели дополнительный эксперимент и обнаружили, что у мышей, которые чесались, на коже оставалось меньше Staphylococcus aureus – бактерии, вызывающей кожные инфекции.

« Э т о о т к р ы т и е п о к а з ы в а е т , ч т о ч е с а н и е м о ж е т п р и н о с и т ь п о л ь з у в о п р е д е л е н н ы х с и т у а ц и я х , п о м о г а я и з б а в и т ь с я о т о п а с н ы х б а к т е р и й » , — д о б а в и л К а п л а н . — « Н о в с л у ч а е х р о н и ч е с к о г о з у д а у щ е р б д л я к о ж и , с к о р е е в с е г о , п е р е в е ш и в а е т э т у п о л ь з у » .

По мнению ученых, их работа открывает новые возможности для лечения дерматита, крапивницы и других воспалительных заболеваний кожи. Ученые планируют разрабатывать препараты, которые смогут блокировать воспаление, воздействуя на рецепторы тучных клеток, но при этом не нарушая их защитную функцию.