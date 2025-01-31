В России исследуют новую методику протезирования митрального клапана

В Сеченовском Университете исследуют новую методику протезирования митрального клапана
В Клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета разрабатывают новый метод замены поврежденного митрального клапана с помощью "протеза", выкроенного из собственного перикарда пациента.
В настоящее время кардиохирурги применяют два основных метода коррекции пороков митрального клапана: пластика клапана и протезирование с помощью биологических или механических протезов. Однако каждый из этих подходов имеет свои ограничения, свои плюсы и минусы. При стенозе, который чаще всего возникает на фоне инфекционного заболевания, выполнить пластику нередко невозможно. Биологические протезы склонны к быстрой деградации, а механические требуют от пациента приема антикоагулянтов в течение всей жизни.
Поэтому специалисты Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета поставили задачу разработать технологию, которая объединит преимущества существующих методов, и уменьшит риски.
«Наш подход предполагает создание клапана, который будет максимально идентичен собственному клапану пациента - как при пластике, долговечен, как механические протезы, и при этом не будет требовать пожизненной антикоагулянтной терапии», — рассказал "РГ" директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета Роман Комаров.
Ученые придумали использовать для "починки" поврежденного сердечного клапана часть собственного перикарда пациента (перикард - это наружная соединительнотканная оболочка сердца), предварительно очищенный и обработанный в специальном растворе, который предотвращает его износ и удлиняет срок службы. Аутоперикард адаптируется под анатомию пациента, обеспечивая высокую биосовместимость и минимальные риски осложнений.
Сейчас проводятся эксперименты на лабораторных животных, а также гидродинамические испытания протезов в пульс-дупликаторе. Это устройство воспроизводит условия работы клапана в сердце - так ученые оценивают его долговечность и функциональные характеристики.
«Протезирование митрального клапана - сложная задача. Но наши исследования уже демонстрируют обнадеживающие результаты. Новая технология имеет потенциал не только для повышения качества жизни пациентов с пороком митрального клапана, но и для существенного изменения подходов к лечению митральных пороков в целом», — пояснил "РГ" доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета Максим Ткачев.
Новая технология разрабатывается не с нуля. Ранее в рамках инновационной научной школы кардиохирурги в Сеченовском Университете научились протезировать аортальный клапан - также с использованием аутоперикарда пациента. Профессор Комаров провел анализ размерных величин трупных сердец и в итоге разработал универсальную формулу для выкраивания створок, которая обеспечивает нужный размер протеза для любых пациентов. Формула запатентована и является интеллектуальной собственностью.
Сегодня команда сердечно-сосудистых хирургов под руководством профессора Комарова провела уже более 300 операций по протезированию аортального клапана аутоперикардом. Метод зарекомендовал себя как безопасный и эффективный.
«Методика использования аутоперикарда минимизирует риск отторжения, помогает улучшить качество жизни пациента и избежать пожизненного приема антикоагулянтов», — отмечает Роман Комаров.
Еще одно направление в кардиохирургии, над которым работают в Сеченовском Университете, - использовать клапаны из гомоперикарда - материала, получаемого от доноров. Такой "протез" подвергают специальной обработке, чтобы сохранить его прочность, гибкость и биосовместимость. Такая технология очень нужна, ведь она может помочь пациентам, у которых использовать собственный перикард невозможно. Впервые такой протез был успешно имплантирован лабораторному животному.
«Испытания клапанов из гомоперикарда - это первая часть проекта. Сейчас мы работаем над созданием специализированного раствора для консервации и обработки ткани, чтобы повысить ее стойкость и снизить вероятность кальцификации. Мы поставили цель создать отечественную линию биопротезов, которая сможет обеспечить пациентов надежными и доступными решениями», — заключил Максим Ткачев.
Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании".