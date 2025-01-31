В России исследуют новую методику протезирования митрального клапана

В Клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета разрабатывают новый метод замены поврежденного митрального клапана с помощью "протеза", выкроенного из собственного перикарда пациента.

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В настоящее время кардиохирурги применяют два основных метода коррекции пороков митрального клапана: пластика клапана и протезирование с помощью биологических или механических протезов. Однако каждый из этих подходов имеет свои ограничения, свои плюсы и минусы. При стенозе, который чаще всего возникает на фоне инфекционного заболевания, выполнить пластику нередко невозможно. Биологические протезы склонны к быстрой деградации, а механические требуют от пациента приема антикоагулянтов в течение всей жизни.

Поэтому специалисты Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета поставили задачу разработать технологию, которая объединит преимущества существующих методов, и уменьшит риски.

« ‎ Н а ш п о д х о д п р е д п о л а г а е т с о з д а н и е к л а п а н а , к о т о р ы й б у д е т м а к с и м а л ь н о и д е н т и ч е н с о б с т в е н н о м у к л а п а н у п а ц и е н т а - к а к п р и п л а с т и к е , д о л г о в е ч е н , к а к м е х а н и ч е с к и е п р о т е з ы , и п р и э т о м н е б у д е т т р е б о в а т ь п о ж и з н е н н о й а н т и к о а г у л я н т н о й т е р а п и и » , — р а с с к а з а л " Р Г " д и р е к т о р К л и н и к и с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й х и р у р г и и С е ч е н о в с к о г о У н и в е р с и т е т а Роман Комаров.

Ученые придумали использовать для "починки" поврежденного сердечного клапана часть собственного перикарда пациента (перикард - это наружная соединительнотканная оболочка сердца), предварительно очищенный и обработанный в специальном растворе, который предотвращает его износ и удлиняет срок службы. Аутоперикард адаптируется под анатомию пациента, обеспечивая высокую биосовместимость и минимальные риски осложнений.

Сейчас проводятся эксперименты на лабораторных животных, а также гидродинамические испытания протезов в пульс-дупликаторе. Это устройство воспроизводит условия работы клапана в сердце - так ученые оценивают его долговечность и функциональные характеристики.

« ‎ П р о т е з и р о в а н и е м и т р а л ь н о г о к л а п а н а - с л о ж н а я з а д а ч а . Н о н а ш и и с с л е д о в а н и я у ж е д е м о н с т р и р у ю т о б н а д е ж и в а ю щ и е р е з у л ь т а т ы . Н о в а я т е х н о л о г и я и м е е т п о т е н ц и а л н е т о л ь к о д л я п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а ж и з н и п а ц и е н т о в с п о р о к о м м и т р а л ь н о г о к л а п а н а , н о и д л я с у щ е с т в е н н о г о и з м е н е н и я п о д х о д о в к л е ч е н и ю м и т р а л ь н ы х п о р о к о в в ц е л о м » , — п о я с н и л " Р Г " д о ц е н т к а ф е д р ы с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й х и р у р г и и С е ч е н о в с к о г о У н и в е р с и т е т а Максим Ткачев.

Новая технология разрабатывается не с нуля. Ранее в рамках инновационной научной школы кардиохирурги в Сеченовском Университете научились протезировать аортальный клапан - также с использованием аутоперикарда пациента. Профессор Комаров провел анализ размерных величин трупных сердец и в итоге разработал универсальную формулу для выкраивания створок, которая обеспечивает нужный размер протеза для любых пациентов. Формула запатентована и является интеллектуальной собственностью.

Сегодня команда сердечно-сосудистых хирургов под руководством профессора Комарова провела уже более 300 операций по протезированию аортального клапана аутоперикардом. Метод зарекомендовал себя как безопасный и эффективный.

« ‎ М е т о д и к а и с п о л ь з о в а н и я а у т о п е р и к а р д а м и н и м и з и р у е т р и с к о т т о р ж е н и я , п о м о г а е т у л у ч ш и т ь к а ч е с т в о ж и з н и п а ц и е н т а и и з б е ж а т ь п о ж и з н е н н о г о п р и е м а а н т и к о а г у л я н т о в » , — о т м е ч а е т Роман Комаров.

Еще одно направление в кардиохирургии, над которым работают в Сеченовском Университете, - использовать клапаны из гомоперикарда - материала, получаемого от доноров. Такой "протез" подвергают специальной обработке, чтобы сохранить его прочность, гибкость и биосовместимость. Такая технология очень нужна, ведь она может помочь пациентам, у которых использовать собственный перикард невозможно. Впервые такой протез был успешно имплантирован лабораторному животному.

« ‎ И с п ы т а н и я к л а п а н о в и з г о м о п е р и к а р д а - э т о п е р в а я ч а с т ь п р о е к т а . С е й ч а с м ы р а б о т а е м н а д с о з д а н и е м с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о р а с т в о р а д л я к о н с е р в а ц и и и о б р а б о т к и т к а н и , ч т о б ы п о в ы с и т ь е е с т о й к о с т ь и с н и з и т ь в е р о я т н о с т ь к а л ь ц и ф и к а ц и и . М ы п о с т а в и л и ц е л ь с о з д а т ь о т е ч е с т в е н н у ю л и н и ю б и о п р о т е з о в , к о т о р а я с м о ж е т о б е с п е ч и т ь п а ц и е н т о в н а д е ж н ы м и и д о с т у п н ы м и р е ш е н и я м и » , — з а к л ю ч и л Максим Ткачев.

Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании".