Ученые создали препарат против нового птичьего гриппа

Американские ученые рассказали о новом препарате, который может предотвращать тяжелое течение и летальный исход при заражении птичьим гриппом.

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Это новая антительная иммунотерапия, особенностью которой является то, что лекарство воздействует на стабильный участок вируса птичьего гриппа. Это помогает бороться даже с новыми штаммами вируса.

Авторы разработки, исследователи из Университета Питтсбурга под руководством профессора Дугласа Рида, уже испытали препарат на приматах. В результате оказалось, что антитела MEDI8852 сохраняют защитный эффект на протяжении 8-12 недель.

Ученые отмечают, что их метод терапии можно быстро адаптировать для лечения людей, поскольку это антитело уже проходило клинические испытания против человеческих штаммов гриппа.