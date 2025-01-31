Найдено растение, которое помогает в борьбе с Альцгеймером

Ментол показал эффективность в лечении болезни Альцгеймера
Ученые обнаружили положительный эффект от ментола при лечении болезни Альцгеймера. Ментол помогает замедлить когнитивный спад, что дает возможность разработки новых методов лечения на основе ароматерапии.
Телеканал «Доктор» рассказал об исследовании. Нейробиологи выяснили, что вдыхание ментола улучшает когнитивные способности у мышей с болезнью Альцгеймера. Это органическое вещество способно тормозить некоторые повреждения мозга, связанные с нейродегенеративными патологиями.
За полугодовой курс воздействия ментола у мышей наблюдалось замедление в снижении когнитивных функций. Кроме того, ментол помог восстановить безопасный уровень белка интерлейкин-1-бета (IL-1β) в мозге, отвечающего за регуляцию воспалительного ответа организма.
Курс вдыхания ментола помог улучшить когнитивные способности и здоровым молодым мышам. Как воздействие ментола, так и блокада Treg-клеток вызвали снижение уровня IL-1β, белка, связанного с когнитивным спадом.
Результаты позволяют предположить, что ароматерапия может внести вклад в профилактику и лечение заболеваний центральной нервной системы.