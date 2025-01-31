Найдено растение, которое помогает в борьбе с Альцгеймером

Ученые обнаружили положительный эффект от ментола при лечении болезни Альцгеймера. Ментол помогает замедлить когнитивный спад, что дает возможность разработки новых методов лечения на основе ароматерапии.

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Телеканал «Доктор» рассказал об исследовании. Нейробиологи выяснили, что вдыхание ментола улучшает когнитивные способности у мышей с болезнью Альцгеймера. Это органическое вещество способно тормозить некоторые повреждения мозга, связанные с нейродегенеративными патологиями.

За полугодовой курс воздействия ментола у мышей наблюдалось замедление в снижении когнитивных функций. Кроме того, ментол помог восстановить безопасный уровень белка интерлейкин-1-бета (IL-1β) в мозге, отвечающего за регуляцию воспалительного ответа организма.

Курс вдыхания ментола помог улучшить когнитивные способности и здоровым молодым мышам. Как воздействие ментола, так и блокада Treg-клеток вызвали снижение уровня IL-1β, белка, связанного с когнитивным спадом.

Результаты позволяют предположить, что ароматерапия может внести вклад в профилактику и лечение заболеваний центральной нервной системы.