Ученые открыли новое полезное свойство клетчатки

Группа исследователей из Китайского университета Гонконга (CUHK) обнаружила, что клетчатка способна усилить защиту организма от различных вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. Научная работа, опубликованная в журнале Trends in Microbiology, показала, что натуральные пищевые волокна запускают микробиотическую цепочку реакций, повышающую иммунный ответ.

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Клетчатка стимулирует выработку пробиотических бактерий в кишечнике, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Эти кислоты распространяются по организму, улучшая защитные функции иммунной системы.

Экспериментальные исследования подтвердили положительное влияние SCFA на борьбу с различными вирусами, включая SARS-CoV-2, гепатит B, респираторно-синцитиальный вирус и грипп A. Повышенный уровень SCFA снижал тяжесть вирусных инфекций и уменьшал вирусную нагрузку в лёгких.

Тем не менее, по словам экспертов, не все вирусы одинаково реагируют на SCFA. Например, при заражении вирусом чикунгунья и некоторыми латентными вирусами, такими как ВИЧ-1 и ВПГ-1, SCFA могли вызывать усиление воспалений.

Несмотря на это, полученные результаты указывают на важное значение клетчатки в рационе для укрепления иммунной системы. Учёные рекомендуют мужчинам употреблять 30–38 граммов клетчатки ежедневно, женщинам — 21–25 граммов, а детям — около 19–25 граммов. Особое внимание стоит уделить ферментированной клетчатке, содержащейся во фруктах, овощах, бобовых, злаках, орехах и семенах.