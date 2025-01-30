Как новая мягкая бионическая рука считывает сигналы позвоночника

Новая мягкая бионическая рука считывает сигналы позвоночника: видео
Исследователи из Итальянского технологического института и Имперского колледжа Лондона создали мягкую бионическую руку, которая лучше адаптируется к естественным движениям человека. В отличие от обычных протезов, которые работают как жесткие механические конструкции, новая разработка имитирует движения настоящей руки, используя комбинацию мягких и жестких материалов. Результаты исследования опубликованы в Science Robotics.
Как это работает?
Протез использует систему нейронного управления, которая анализирует сигналы, идущие из спинного мозга, и сочетает их с естественными движениями пальцев. Это позволяет человеку интуитивно управлять рукой, просто думая о нужном движении.
Ученые изучили, как пальцы на руке двигаются и работают вместе, когда человек берет и использует предметы. Эти движения они запрограммировали в протез, чтобы он мог повторять их максимально естественно.
Главное преимущество нового протеза — естественность движений и легкость управления. Например, он позволяет не просто держать бутылку, но и откручивать крышку, двигая пальцами почти так же, как это делает обычная рука. Бионическая рука также может точно взаимодействовать с мелкими и хрупкими предметами, что крайне важно и сложно достижимо в современном протезировании.
«Мы установили новую, более естественную связь между пользователями и их искусственными руками», — говорит один из авторов разработки, Антонио Бикки.
Кроме того биоинженеры отметили, что бионическая рука сделана из материала, который имитирует кожу, а внутри стоит сложный механизм, который имитирует движение связок и костей для удобства пользователя. Протез уже протестировали как на людях с ампутациями, так и на здоровых людях (для оценки точности движений). Результаты показали, что он лучше и естественнее выполняет задачи, чем традиционные бионические руки.