Как новая мягкая бионическая рука считывает сигналы позвоночника

© Naukatv.ru

Исследователи из Итальянского технологического института и Имперского колледжа Лондона создали мягкую бионическую руку, которая лучше адаптируется к естественным движениям человека. В отличие от обычных протезов, которые работают как жесткие механические конструкции, новая разработка имитирует движения настоящей руки, используя комбинацию мягких и жестких материалов. Результаты исследования опубликованы в Science Robotics.

Как это работает?

Протез использует систему нейронного управления, которая анализирует сигналы, идущие из спинного мозга, и сочетает их с естественными движениями пальцев. Это позволяет человеку интуитивно управлять рукой, просто думая о нужном движении.

Ученые изучили, как пальцы на руке двигаются и работают вместе, когда человек берет и использует предметы. Эти движения они запрограммировали в протез, чтобы он мог повторять их максимально естественно.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/57e20bf770a48aeddfec7dc32f2c2abf"/>

Главное преимущество нового протеза — естественность движений и легкость управления. Например, он позволяет не просто держать бутылку, но и откручивать крышку, двигая пальцами почти так же, как это делает обычная рука. Бионическая рука также может точно взаимодействовать с мелкими и хрупкими предметами, что крайне важно и сложно достижимо в современном протезировании.

« М ы у с т а н о в и л и н о в у ю , б о л е е е с т е с т в е н н у ю с в я з ь м е ж д у п о л ь з о в а т е л я м и и и х и с к у с с т в е н н ы м и р у к а м и » , — г о в о р и т о д и н и з а в т о р о в р а з р а б о т к и , А н т о н и о Б и к к и .

Кроме того биоинженеры отметили, что бионическая рука сделана из материала, который имитирует кожу, а внутри стоит сложный механизм, который имитирует движение связок и костей для удобства пользователя. Протез уже протестировали как на людях с ампутациями, так и на здоровых людях (для оценки точности движений). Результаты показали, что он лучше и естественнее выполняет задачи, чем традиционные бионические руки.