Ученые нашли биомаркер для ранней диагностики психоза

Ученые из Университете Рочестера сделали важный шаг в диагностике психоза. Они обнаружили биомаркер в мозге, который может предсказать развитие заболевания еще до появления первых симптомов. Эти результаты могут изменить подход к лечению и профилактике психических расстройств.

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Как пояснил Брайан Кин, доктор философии и профессор психиатрии, открытие позволяет проводить ранние вмешательства и подбирать персонализированное лечение. Используя данные проекта Human Connectome Early Psychosis, ученые изучили МРТ-сканы 159 человек, включая 105 пациентов, у которых психоз развился в течение последних пяти лет.

Ученые выявили, что у людей с психозом сенсорные области коры мозга имеют слабую связь друг с другом, но сильнее связаны с таламусом — центром передачи информации в мозге. Эти изменения затрагивают соматосенсорную сеть, отвечающую за обработку движений и ощущений, а также визуальную сеть, связанную с восприятием объектов и лиц.

На основе этих данных ученые создали «сомато-визуальный» биомаркер, который позволяет с высокой точностью определить людей с риском развития психоза. По словам Кина, даже пяти минут MRI-сканирования достаточно, чтобы выявить потенциальную угрозу и назначить своевременные меры.