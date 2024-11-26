В России создали приложение для реабилитации опорно-двигательной системы

В Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты молодежной VR-лаборатории Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали мобильное приложение для реабилитации опорно-двигательной системы. Новый инструмент позволяет оценивать качество выполнения упражнений благодаря уникальному сочетанию технологий инерциальной навигации и компьютерного зрения.

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По словам руководителя лаборатории Артема Обухова, проект начался как дипломная работа, но постепенно перерос в полноценное исследование. Ученые изучили методы обработки информации в мобильной системе, которые используют данные от инерциальных датчиков и технологии компьютерного зрения. Эти подходы были объединены и адаптированы для работы на мобильных устройствах.

Важной частью разработки стало применение машинного обучения для классификации упражнений. Это позволило создать универсальный подход к проектированию приложений для реабилитации, способных отслеживать действия пациента и контролировать точность выполнения упражнений. Приложение особенно полезно в условиях амбулаторного лечения, когда врач не может находиться рядом с пациентом.