Ученые рассказали, какой ужин провоцирует появление болезней сердца
Не секрет, что позднее застолье благоприятно на организме не сказывается — есть риск набрать лишние килограммы. Но это только вершина айсберга. Ученые Колумбийского университета, проведя исследование, рассказали, чем на самом деле опасен поздний прием пищи.
Пища, принятая человеком поздно вечером, способствует увеличению уровня сахара в крови. И как следствие — развитию сахарного диабета.
Помимо этого, высокая концентрация жиров, сахара и соли, которые могут содержаться в продуктах, съеденных на ужин, негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Поздние застолья служат причиной набора лишнего веса, нарушений обмена веществ и сна.
Ученые объясняют это тем, что в вечернее время организм хуже перерабатывает глюкозу и советуют в это время употреблять легкие и полезные продукты.
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