Ученые рассказали, какой ужин провоцирует появление болезней сердца

Не секрет, что позднее застолье благоприятно на организме не сказывается — есть риск набрать лишние килограммы. Но это только вершина айсберга. Ученые Колумбийского университета, проведя исследование, рассказали, чем на самом деле опасен поздний прием пищи.

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Пища, принятая человеком поздно вечером, способствует увеличению уровня сахара в крови. И как следствие — развитию сахарного диабета.

Помимо этого, высокая концентрация жиров, сахара и соли, которые могут содержаться в продуктах, съеденных на ужин, негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Поздние застолья служат причиной набора лишнего веса, нарушений обмена веществ и сна.

Ученые объясняют это тем, что в вечернее время организм хуже перерабатывает глюкозу и советуют в это время употреблять легкие и полезные продукты.

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