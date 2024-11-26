Раскрыт механизм частого развития инфекций при иммунотерапии рака

Медики выяснили, что иммунотерапия рака ослабляет защиту организма пациентов от различных инфекций в результате того, что она не только меняет работу Т-клеток, атакующих опухоль, но и вызывает сбои в B-клетках памяти, отвечающих за выработку антител к патогенам. Об этом сообщила пресс-служба Института медицинских исследований Гарвана (GIMR).

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«Мы обнаружили, что организм людей с мутацией в генах PD-1 или PD-L1, аналоги которой используются в иммунотерапии, вырабатывает необычно мало B-клеток, и при этом эти тельца формируют значительно менее разнообразный набор антител. Это значительным образом снижает эффективность иммунитета при борьбе с распространенными вирусами и бактериями», — пояснил научный сотрудник Университета Рокфеллеров Масато Огиси, чьи слова приводит пресс-служба GIMR.

Медики совершили это открытие при изучении возможных причин того, почему "нобелевская" иммунотерапия от рака, основанная на базе внесения модификаций в структуру гена PD-1 в иммунных клетках, не только заставляет организм активнее бороться с опухолями, но и значительно повышает вероятность развития инфекций. Этот факт был многократно подтвержден в ходе наблюдений за больными и во время опытов на мышах и других животных.

Как отмечают ученые, получить точный ответ на этот вопрос очень сложно при наблюдениях за раковыми больными или животными с опухолями, так как присутствие новообразований в их организме и медикаментозная борьба с ними сами по себе ведут к ослаблению иммунитета. Медикам удалось обойти эту проблему после того, как они заметили, что в мире встречаются люди, в чьем геноме присутствуют те версии генов PD-1 и PD-1L, которые используются в иммунотерапии.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые собрали образцы крови у четырех пар сестер и братьев из Турции и Марокко с подобными мутациями, извлекли из них антитела и иммунные клетки и изучили их взаимодействия с различными патогенами. Эти опыты показали, что в теле добровольцев с мутациями в генах PD-1 и PD-1L присутствовало необычно мало B-клеток, отвечающих за хранение информации о патогенах, а набор вырабатываемых ими антител был относительно скудным.

Последующее изучение этих телец, а также опыты на мышах, показали, что мутации в генах PD-1 и PD-1L подавляют работу генов EIF4A1, CDK2 и HDAC2 и других участков ДНК, отвечающих за созревание B-клеток и приобретение ими способности "запоминать" патогены. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит создать подходы, нормализующие работу B-клеток в организме пациентов, проходящих иммунотерапию, а также подготовить наборы антител, защищающие их от инфекций во время лечения.

Об иммунотерапии рака

В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи извлекают культуры определенных типов Т-клеток из организма пациентов и особым образом "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с геном PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.