Новая вакцина от малярии успешно прошла испытания

Исследователи из медицинских центров Лейдена и Радбауда в Нидерландах сообщили об успешных результатах клинических испытаний вакцины против малярии на основе генетически модифицированного малярийного паразита. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев заболевания, из которых около 500 тысяч заканчиваются летальным исходом.

Новая вакцина на основе укусов ослабленного паразита Plasmodium falciparum (GA2) предлагает более эффективный способ борьбы с болезнью, чем существующие вакцины с ограниченным сроком действия. GA2 позволяет паразиту развиваться дальше в клетках печени, что подвергает иммунную систему воздействию более широкого спектра антигенов паразита. Предполагается, что такое длительное воздействие повышает способность иммунной системы распознавать паразита и бороться с ним, активируя более полноценные иммунные реакции.

Эффективность вакцины уже оценили в ходе исследования с участием 25 взрослых добровольцев, не подвергавшихся ранее малярийной инфекции. Участников разделили на три группы: одну подвергли воздействию ослабленного паразита, вторую — менее эффективного варианта паразита GA1, третья группа выступала в качестве контрольной с плацебо. Вакцинация проводилась через укусы инфицированных комаров с интервалом в 28 дней. После трех иммунизаций участников подвергли контролируемому заражению малярией. Основными критериями оценки были частота побочных эффектов и наличие паразитов в крови.

В результате в первой группе защита от инфекции была зафиксирована у 89 % участников, в то время как во второй — у 13%. Побочные эффекты, такие как покраснение и зуд на месте укуса, были слабовыраженными и одинаково распространенными во всех группах. Вакцина GA2 активировала мощный иммунный ответ, включая клетки, продуцирующие защищающий иммунитет интерферон и другие противовоспалительные молекулы.

Исследователи отмечают, что полученные результаты требуют подтверждения в более масштабных исследованиях, однако уже сейчас вакцина демонстрирует потенциал для снижения заболеваемости в страдающих от малярии регионах.