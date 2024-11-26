Создана новая нановакцина против COVID-19

Исследователи из Тель-Авивского университета разработали инновационную вакцину от COVID-19 в виде назального спрея. Она проста в применении, эффективна против всех основных вариантов вируса и может храниться при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале Advanced Science.

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Технология использует наночастицы, содержащие вирусные пептиды, которые активируют защитные клетки в носовой полости. Дело в том, что именно через нос вирусы проникают в здоровый организм. Исследования показывают, что вакцина эффективна против всех основных штаммов SARS-CoV-2 и безопасна в применении.

Препарат устойчив к хранению при комнатной температуре, что делает его идеальным для регионов с ограниченной инфраструктурой. Интраназальный способ введения также упрощает процесс вакцинации, особенно для тех, кто боится инъекций.

Новая разработка обещает стать важным шагом в борьбе с пандемиями, предлагая доступное и эффективное средство для массовой вакцинации.