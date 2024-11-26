Препарат для лечения болезни Альцгеймера провалил третью фазу испытаний

У пациентов, принимавших «Симуфилам», не наблюдалось улучшения когнитивных функций по сравнению с группой, получавшей плацебо.

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Препарат не облегчил симптомы и не повлиял на биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. Однако побочных эффектов выявлено не было. Об этом говорится в заявлении биофармацевтической компании Cassava Sciences.

Компания остановила одно из исследований третьей фазы, результаты которого должны были опубликовать в будущем году. Это может положить конец трёхлетней работе.