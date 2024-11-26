Онковакцина от колоректального рака готова к применению у пациентов

Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от нескольких видов агрессивных опухолей, включая и глиобластому головного мозга. Вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

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«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы - одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований. К тому же, это довольно распространенные виды рака. Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — рассказала "Российской газете" Вероника Скворцова.

Создание персонализированных лекарственных препаратов, основанных на биологических кодах конкретного человека - это "топовое", очень перспективное направление, над которым работают ученые многих стран, в том числе и России.

В разработках ФМБА участвуют несколько научных институтов, а главным координатором проекта по созданию онковакцин стал ФНКЦ физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина.

Эти биотехнологические препараты называют "вакцинами", поскольку они способны активизировать специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ в организме пациента - благодаря лечению иммунная система начинает распознавать раковые клетки и уничтожать их. Причем эти лекарства разрабатываются индивидуально, для конкретного пациента - с учетом персональных особенностей каждого человека.

«Благодаря тому, что в нашей стране в этом году был принят закон о применении персонализированных лекарственных препаратов, появилась возможность начать их использование в клинической практике, у пациентов. Мы планируем начать это уже в следующем году», — отметила глава ФМБА.