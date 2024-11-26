Скворцова: Онковакцина от колоректального рака готова к применению у пациентов
Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от нескольких видов агрессивных опухолей, включая и глиобластому головного мозга. Вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы - одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований. К тому же, это довольно распространенные виды рака. Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — рассказала "Российской газете" Вероника Скворцова.
Создание персонализированных лекарственных препаратов, основанных на биологических кодах конкретного человека - это "топовое", очень перспективное направление, над которым работают ученые многих стран, в том числе и России.
В разработках ФМБА участвуют несколько научных институтов, а главным координатором проекта по созданию онковакцин стал ФНКЦ физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина.
Эти биотехнологические препараты называют "вакцинами", поскольку они способны активизировать специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ в организме пациента - благодаря лечению иммунная система начинает распознавать раковые клетки и уничтожать их. Причем эти лекарства разрабатываются индивидуально, для конкретного пациента - с учетом персональных особенностей каждого человека.
«Благодаря тому, что в нашей стране в этом году был принят закон о применении персонализированных лекарственных препаратов, появилась возможность начать их использование в клинической практике, у пациентов. Мы планируем начать это уже в следующем году», — отметила глава ФМБА.
«Уникальность наших вакцин состоит не только в их способности обнаруживать опухолевые клетки, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть препараты на основе пептидов с адъювантом, пептидов, упакованных в наночастицы. Еще один вариант - доставка активного компонента с помощью вирусных векторов и на дендритных клетках. Также неоантигены могут доставляться в виде мРНК в липосомах - и в разработке таких препаратов нам удалось создать уникальную платформу. Это вакцины, которые несут не сам антиген, а нуклеотидный код, что обеспечивает их безопасность», — рассказала Вероника Скворцова.