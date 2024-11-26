Доктор объяснил, насколько важна донация крови

Доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман рассказал, что благодаря достижениям современной науки и техники один донор может одновременно спасти жизнь большому количеству людей.

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Безопасных и доступных аналогов человеческой крови в мире пока не существует, поделился он в интервью газете «Известия».

В современных условиях донор может сдать не цельную кровь, а именно тот компонент, который в данный момент необходим конкретному пациенту, отметил Трахтман.

«Кроме того, донорство — это не только помощь во время переливания. На основе плазмы крови производят незаменимые лекарства — факторы свёртывания крови, альбумины, иммуноглобулины и другие», — сказал врач.

За счёт этого можно помочь сразу нескольким пациентам, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с января по сентябрь 2024 года донорами крови и её компонентов стали 18 тыс. человек.