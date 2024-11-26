Названо заболевание, которое обостряется в период менопаузы

Наступление менопаузы приводит к усилению боли при ревматоидном артрите. К таким выводам пришли ученые из Национального общества по изучению ревматоидного артрита (Великобритания). Результаты исследования опубликованы в журнале Musculoskeletal Care (MSCare).

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Опрос 779 женщин с ревматоидным артритом показал, что большинство из них сталкиваются с ухудшением состояния здоровья во время менопаузы. Четыре из пяти участниц исследования сообщили, что их симптомы обострились в этот период, а у 10% из них боль стала значительно сильнее.

Ученые также выяснили, что заместительная гормональная терапия (ЗГТ) не приносит значительного облегчения. Почти половина женщин принимала ЗГТ, но только треть из них отметила умеренное или значительное улучшение состояния.

Ревматоидный артрит — хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки, вызывая отеки, боль и скованность в суставах. В Великобритании им страдают более полумиллиона человек, и, несмотря на существующие методы лечения, лекарства от болезни нет.

Эксперты предполагают, что ухудшение симптомов связано с падением уровня эстрогена (женского полового гормона) во время менопаузы. Другие исследования также показали, что женщины, у которых менопауза наступает раньше, имеют почти в три раза большую вероятность развития ревматоидного артрита.