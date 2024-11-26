В мире резко сократилась заболеваемость ВИЧ, выяснили ученые

Ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) выяснили, что с 2010 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ сократилось почти на 22%, а летальность снизилась на 40%. Эти данные были опубликованы в журнале The Lancet в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

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Исследование охватило 204 страны и территории мира. Согласно данным за 2021 год, количество людей, живущих с ВИЧ, достигло 40 миллионов, по сравнению с 29,5 миллионами в 2010 году. В 2010 году было зарегистрировано 2,11 миллиона новых случаев заражения, а 1,19 миллиона человек с ВИЧ ушли из жизни. К 2021 году эти цифры снизились до 1,65 миллиона новых случаев и 718 тысяч летальных исходов.

Основной вклад в снижение показателей заболеваемости внесли страны Африки южнее Сахары и Южной Азии. В странах Африки к югу от Сахары вероятность заражения вирусом снизилась с 21,8% в 2010 году до 8,7% в 2021 году, хотя этот показатель все еще остается самым высоким в мире. Число смертей в этом регионе сократилось с 106,5 до 45,5 случаев на 100 тыс. населения.

Однако в некоторых других регионах ситуация ухудшилась. В странах Центральной и Восточной Европы, а также в Средней Азии, число смертей от ВИЧ увеличилось на 10,4% за тот же период, составив 28,3 тысячи человек в 2021 году. В Северной Африке и на Ближнем Востоке смертность от ВИЧ возросла на 40,7%, и в 2021 году в этих регионах умерли 11,1 тысячи человек.

Прогнозы ученых на будущее в целом оптимистичны. Они ожидают, что заболеваемость и смертность от ВИЧ будут продолжать снижаться в глобальном масштабе. Так, по прогнозам, в 2030 году от ВИЧ может уйти из жизни 513 тысяч человек, а к 2050 году эта цифра снизится до 327 тысяч.

Тем временем число людей с ВИЧ продолжит расти, и к 2030 году оно может достичь 43,7 миллиона, а в 2039 году — пика в 44,4 миллиона. После этого, по оценкам ученых, показатель начнет постепенно снижаться, и к 2050 году в мире будет около 43,4 миллиона носителей вируса.