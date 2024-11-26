ИИ поможет исправить ошибки в терапии рака

В России обучат ИИ для улучшения эффективности лучевой терапии рака

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Министерство здравоохранения России работает над улучшением радиотерапевтических технологий, внедряя искусственный интеллект для автоматизации сложных процессов. В этом проекте участвует Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, который получит 12,7 млн рублей на проведение исследований. Главной задачей является устранение неточностей, связанных с процессом оконтуривания — определением границ органов для защиты здоровых тканей при облучении.

Оконтуривание в лучевой терапии обычно выполняется вручную, что занимает много времени и не всегда эффективно. В рамках нового проекта Минздрав планирует разработать искусственный интеллект, который автоматизирует этот процесс, особенно для сложных участков тела, таких как головной мозг, брюшная полость и область малого таза. Для выполнения работ был выбран «Сколковский институт науки и технологий», который, как указано в тендере, займётся поиском оптимальных моделей ИИ и созданием необходимого программного обеспечения.

Это не первый тендер Минздрава на разработку ИИ в медицине. Ранее был опубликован другой конкурс на сумму 25 млн рублей, целью которого было создание системы для анализа медицинских изображений. Она должна помочь выявлять патологические изменения в почках, что поможет улучшить диагностику и снизить количество ошибок в определении злокачественных образований.