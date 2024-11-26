Российские ученые выяснили, как запахи помогут в лечении опухоли мозга

Учёные выяснили, что запах мышей противоположного пола помогает продлить жизнь с опухолью мозга

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Ученые Сибирского отделения РАН обнаружили, что запахи противоположного пола могут продлевать жизнь пациентам с опухолью мозга. В эксперименте на лабораторных мышах с глиобластомой, одной из самых агрессивных форм опухоли, использовали подстилки с запахами самок. По словам Евгения Завьялова, заведующего Центром генетических ресурсов лабораторных животных, такие хемосигналы помогли увеличить продолжительность жизни мышей на 10–15%. Ученый отметил, что метод не остановил развитие опухоли, но улучшил общее состояние.

Основой метода стала ольфакторная стимуляция — воздействие на обоняние, которое связано с эмоциональной памятью. Ученые объясняют, что запахи могут регулировать психологическое и физиологическое состояние через иммунную систему. Исследователи предполагают, что «запах близкого человека» может оказывать похожий эффект на людей с тяжелыми заболеваниями. Завьялов подчеркнул, что если механизм будет подтвержден, то этот подход будет легко внедрить в медицинскую практику, поскольку он не требует лицензирования, как лекарства.

Центр, где проводились исследования, ежегодно разводит более 40 тысяч лабораторных мышей для моделирования болезней и тестирования новых препаратов. Лабораторные грызуны, особенно мыши, занимают 70% всех исследований в мире благодаря возможности точного подбора моделей. Ученые планируют продолжить работу, чтобы найти новые пути лечения глиобластомы и улучшить качество жизни пациентов.