Сигаретный дым меняет микробиоту и усугубляет течение гриппа А

Ученые выявили, что сигаретный дым меняет состав микробного сообщества в кишечнике и ротоглотке. Они переносили микробиоту мышей, подвергавшихся вдыханию сигаретного дыма, к мышам, у которых микрофлоры не было. У мышей, на которых проводился эксперимент, ухудшалось течение заболевания, вызванного вирусом гриппа А. Результаты исследования опубликованы в журнале mSystems.

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Сигаретный дым вреден для здоровья и способствует развитию хронических заболеваний бронхолегочной системы, например, хронический бронхит, астму, ХОБЛ. Совсем недавно ученые продемонстрировали, что сигаретный дым также связан с нарушением состава микробиоты ротоглотки, но насколько сильно — пока что неизвестно. Также исследователи не знали, какие у этого последствия.

Ученые работали с мышами, разделив их на две группы. Одна из них на протяжении 5,5 месяцев подвергалась воздействию сигаретного дыма, другая все это время дышала чистым воздухом. Потом они помещали животных из этих групп в клетки с мышами, в кишечниках которых не было бактерий, присутствующих в норме у этих животных. Это позволило перенести микробиоту от мышей-доноров к лабораторным животным, лишенным микробов. Последние получали бактерии от мышей, подвергшихся воздействию дыма или воздуха. Затем ученые заразили мышей-реципиентов вирусом гриппа A и наблюдали за тем, как протекала болезнь.

Исследователи обнаружили, что мыши, которым были переданы бактерии от животных, подвергшихся воздействию дыма, имели более тяжелое течение заболевания. Например, они сильнее теряли. Кроме того, было обнаружено, что вирусная инфекция вызывает значительные изменения в составе микробиоты ротоглотки, особенно на четвертый и восьмой день после заражения. В эти периоды вирусная нагрузка, количество вируса в материале, выделяемом больным, была максимальной.