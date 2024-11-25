Синий свет от гаджетов и мониторов вызывает раннее половое созревание

Долгое времяпрепровождение за монитором компьютера или с гаджетами связывают с негативным влиянием на физическое и психическое здоровье, но новое исследование показало, что оно также может ускорять половое созревание и рост костей у детей, ухудшая развитие организма в будущем.

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Исследование, представленное на конференции Европейского общества детской эндокринологии и опубликованное в журнале Medical Daily, выявило, что синий свет, излучаемый экранами смартфонов и планшетов, может ускорять рост костей и вызывать раннее половое созревание.

Ученые изучили 36 крыс (18 самцов и 18 самок), разделив их на три группы: одна жила при стандартном свете, а две другие подвергались воздействию синего света по 6 или 12 часов в день. У крыс, подвергавшихся синему свету, наблюдались более быстрый рост костей и преждевременное начало полового созревания относительно контрольной группы.

Девочки обычно достигают своего максимального роста к 14–16 годам, а мальчики — примерно к 16–18 годам. Однако при раннем половом созревании эти сроки смещаются, происходит резкий скачок роста, раньше, чем ожидалось. Это приводит к последующей остановке роста и хрупкости костей в старшем возрасте.