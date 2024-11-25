Действие противоракового препарата зависит от микробиома кишечника

Американские ученые проверили всасывание противоракового препарата тамоксифена на двух группах мышей — у одних не было микрофлоры, а у других она соответствовала микробиому человека. Оказалось, что у мышей с человеческими кишечными бактериями в крови было больше тамоксифена. Авторы выяснили, что за это отвечает фермент β-глюкуронидаза — с помощью бактерии Bacteroides fragilis она поглощает сахар из препарата и позволяет ему всасываться в кровь. В будущем с помощью тестов на кале пациента врачи смогут прогнозировать эффективность тамоксифена до начала терапии. Исследование опубликовано в журнале mBio.

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Тамоксифен — это противоопухолевый препарат, использующийся для лечения рака молочной железы. Он препятствует связыванию гормона эстрогена с эстрогеновыми рецепторами и предотвращает деление раковых клеток в опухоли. На одних пациентов тамоксифен действует лучше, чем на других, и до сих пор неизвестно, почему.

Американские ученые решили это выяснить. Поскольку тамоксифен принимается через рот и проходит через кишечник, исследователи предположили, что разница в реакции пациентов может быть связана с микробиомом органа. Чтобы это проверить, команда дала препарат двум группам мышей: без микрофлоры и с микрофлорой человека. Оказалось, что у мышей с человеческими кишечными бактериями в крови было больше тамоксифена.

Затем исследователи определили, какая часть микробиома кишечника отвечает за контроль уровня препарата в крови. Изучив образцы кала людей, они выявили специфический фермент в бактериях — β-глюкуронидазу. Она поглощает лишний сахар из тамоксифена и позволяет ему не оставаться в кишечнике, а всасываться в кровь, откуда он может попасть в необходимые органы для борьбы с раком. Кроме того, с ферментом тесно связан особый тип бактерий — Bacteroides fragilis. Они способствуют тому, чтобы β-глюкуронидаза успешно вывела препарат в кровь.

Новые данные помогут улучшить эффективность тамоксифена при раке молочной железы. В будущем врачи смогут проводить тесты на кале пациента для проверки наличия конкретных бактерий в кишечнике и спрогнозировать, насколько хорошо подействует препарат.