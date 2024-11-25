Виртуальные пациенты в России: зачем нужна эта программа

Технологии с каждым днём развиваются всё интенсивнее, и медицина этим активно пользуется: вакцины от рака, лекарства от казавшихся неизлечимыми болезней, оборудование нового поколения и не только — результат прогресса. Дошло даже до того, что появились виртуальные пациенты — такую идею начинают вводить и в России.

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Если говорить простым языком, виртуальный пациент — данные о человеке (например, анализы, снимки МРТ, врожденные особенности), которые анализирует программа. Она может поставить предварительный диагноз или провести над этой информацией различные тесты. Это помогает изучать редкие болезни: хроническую бессонницу (хотя тут, признаемся, не редкую), болезнь Хотчинсона, аргироз и другие.

Такую программу разрабатывает команда из «Сириуса», делая упор на изучении сердечно-сосудистой и почечной систем.

Работает она следующим образом:

Создается математическая модель, которая описывает сердечно-сосудистую и почечную систему

Пользователи вводят клинические данные настоящего пациента

Программа создаёт множество виртуальных пациентов, в точности копирующих настоящего человека

Затем подбирают наиболее эффективный способ лечения

© Университет Сириус

Наша главная идея — для каждой группы болезней должен быть свой «виртуальный пациент». И сегодня у нас уже отработан один кейс на примере лечения артериальной гипертонии. Модель успешно протестирована на нескольких пациентах.

Проверка модели

Команда «Сириус» работает вместе с «Центром медицинских технологий» из Новосибирска, как раз там и провели первые испытания модели: учёные хотели спрогнозировать, каким будет результат лечения гипертонии после применения определенных препаратов.

Специалисты отобрали шесть пациентов, которые впервые обратились к врачам с жалобами на повышенное давления. Сначала подопытных обследовал кардиолог и назначил им лечение. Затем исследователи проверили, помогают ли препараты больным, а уже потом подключили ту самую программу.

Данные участников эксперимента внесли в модель, в которой создали около 500 виртуальных пациентов, и на них стали рассчитывать эффективность терапии определёнными препаратами. Результат превзошёл все ожидания!

© Pikabu

Зачем нужна программа, если есть ИИ?

Искусственный интеллект и правда помогает врачам. Он быстро обрабатывает данные, может прогнозировать исход различных заболеваний, даже онкологических. В Америке вообще создали чат-бота, который способен обрабатывать жалобы больных, ставить диагноз и выписать рецепты. Но в этом чудотворном ИИ есть и свои недостатки.

ИИ учится на ошибках, в том числе и на своих, и есть определенные вопросы к точности его диагнозов и возможной профилактики будущих заболеваний. Российская же программа — простая математическая модель, которая хоть и дольше обрабатывает данные и составляет план лечения, но даёт куда более точный результат. И хотя пока у разработки довольно узкая специализация, в будущем её можно будет адаптировать под любое другое заболевание: хоть проблемы с лёгкими, хоть хронические болячки.

Компании могут выдать заключение, что вероятность развития у вас гипертонии составляет 52%. Человеку непонятно: это много или мало? А какое у него будет давление и в каком возрасте? Получается, что результат не дает конкретики. А та технология, которую мы разрабатываем, покажет, когда и какое именно у вас будет давление. То есть даст понимание, что будет происходить с вашими сосудами через много лет

© Pikabu

Так какие же перспективы у чудо-инновации?

На самом деле это сложный вопрос: в Сеченовском университете эксперты обсуждали, этично ли использовать ИИ в медицине и стоит ли вообще доверять врачам такую разработку. Например, они предложили разработать правила работы с ИИ и программами, подобными творению «Сириуса». Ответственность никто не отменял: врач может положиться на компьютер, а результат оказался печальным. Кто же будет виноват? Врач или разработчик?

Вдобавок к этому, врачи могут полностью переложить свои обязанности на компьютер, что потенциально может привести к деградации специалистов: учёные сейчас ищут вакцину от рака, а медики разучатся пользоваться обычным стетоскопом. Народу такое явно придётся не по душе.

Многие проблемы, которые могут потенциально возникать при использовании продуктов с элементами ИИ, можно исключить еще на стадии планирования разработки. Более того, у продуктов с искусственным интеллектом есть большой потенциал для создания решений ряда проблем, с которыми сегодня сталкивается система здравоохранения при работе с «естественным интеллектом».

Даже с учётом всевозможных вопросов к искусственному интеллекту и программам-помощникам нельзя отрицать их несомненную пользу. Главное — найти баланс между человеческими навыками и использованием компьютера. Если же полагаться только на технику, то развитие медицины может остановиться, а количество жертв врачебных ошибок вырасти. Едва ли мы этого хотим.