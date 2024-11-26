Когда может появиться первая вакцина от аллергии на пыльцу березы

К концу следующего года в России ожидается появления вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

© РИА Новости

Она пояснила, что препарат уже прошел доклинические исследования, во время которых были подтверждены его безопасность, хорошая переносимость и высокая профилактическая эффективность. Чтобы завершить клинические исследования вакцины, необходимо дождаться, когда пыльца березы появится в воздухе. Таким образом, первые результаты ученые получат с апреля по июнь 2025 года.

«Если результаты будут хорошие, мы надеемся получить регистрацию вакцины в конце 2025 года», — сказала Скворцова.

Между тем, в ФМБА отмечают, что вакцина предназначена для предотвращения и лечения аллергии, а действие ее заключается в том, что в организме вырабатываются IgG антитела к пыльце березы, которые характерны для нормального иммунного ответа. Одновременно перестают вырабатываться IgE антитела, характерные для аллергической реакции. Аналогов такой вакцины в мире еще нет.