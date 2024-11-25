Онковакцину в РФ будут применять со следующего года

В России онковакцину будут применять уже со следующего года. Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала на встрече с президентом РФ в Кремле.

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"Мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов. Параллельно и при других локализациях онкологических заболеваний мы проводим исследования", - сказала она.

По ее словам, в ФМБА завершен трехлетний цикл исследований по этой вакцине. А начать ее применение можно благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов.