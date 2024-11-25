Названы лекарства, способные ослабить кости

RSNA: препараты для повышения активности щитовидной железы могут ослабить кости
Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что препараты для повышения активности щитовидной железы на основе левотироксина могут вызывать потерю общей костной массы и снижать плотность костной ткани. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
Левотироксин, продающийся под несколькими торговыми марками, представляет собой синтетическую версию гормона тироксина и обычно назначается для лечения гипотиреоза — коррекции недостаточной активности щитовидной железы.
У людей с гипотиреозом выработка малого количества тироксина часто приводит к усталости, набору лишнего веса, выпадению волос и другим симптомам. Если гипотиреоз не лечить, он может привести к серьезным и потенциально летальным осложнениям.
В исследование были включены 81 человек, принимавший левотироксин (32 мужчины, 49 женщин), и 364 добровольца, не нуждающихся в таких препаратах. Средний возраст участников составлял 73 года, а уровень ТТГ (гормона, управляющего функцией щитовидной железы) на момент первого визита — 2,35.
Исследователи собрали данные о росте, весе, образе жизни и питании участников, а также получили информацию о состоянии их костной системы. Оказалось, что прием левотироксина был связан с ускоренной потерей общей костной массы и снижением плотности костной ткани. Такой побочный эффект проявлялся даже у участников, у которых уровень ТТГ находился в пределах нормы.
По словам ученых, ослабление костей может быть особенно опасным для пожилых людей. Нарушение структуры костной ткани значительно увеличивает риск переломов в результате падений, а также ухудшает физическую подвижность. Исследователи рекомендуют взрослым, принимающим левотироксин, регулярно посещать своего лечащего врача и отслеживать изменения в организме.