Рак желчного пузыря все чаще поражает молодых, выяснили ученые

Сейчас раком желчного пузыря болеют почти в два раза больше молодых людей, чем в 90-е годы. Причинами роста заболеваемости могут быть загрязнение окружающей среды, вредные привычки и напряженный образ жизни. Об этом изданию Daily Mail рассказал известный британский онколог и бывший руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с раком Кэрол Сикора.

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Желчный пузырь – это орган пищеварительной системы, который отвечает за хранение и выделение желчи – жидкости, необходимой для нормального переваривания пищи. Он представляет собой грушевидный резервуар, расположенный справа и соединенный с печенью желчевыводящими протоками. До недавнего времени рак желчного пузыря причислялся к редким заболеваниям, однако, по данным организации Cancer Research UK, в последние десятилетия его распространенность значительно выросла.

По словам Сикоры, заболевание все чаще поражает молодых — пациентов в возрасте 50 лет и младше. Вероятной причиной являются изменения в современном образе жизни. Онколог подчеркнул, что сочетание загрязнения окружающей среды, употребления алкоголя, нездорового рациона и все более напряженного образа жизни оказывает косвенное негативное влияние на микробиом органов пищеварения. Это, в свою очередь, может влиять на риск развития рака.

Отмечается, что рост заболеваемости также может быть обусловлен генетическими причинами и ранним обнаружением в результате тщательных высокоточных обследований.