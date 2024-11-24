Микробы становятся сильнее: почему ВОЗ бьет тревогу

В нашем распоряжении с каждым годом оказываются все более и более скромные возможности вести неравный бой не только с окружающими нас, но и населяющими нас микробами.

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Фармацевтические компании перестали быть заинтересованными в производстве новых антибиотиков, потому что денег на разработку и выведение на рынки сбыта нового препарата с антибактериальным действием уходит огромное количество и они не успевают восполняться, так как к каждому новому препарату весьма быстро (примерно в течение года) формируется та самая антибиотикорезистентность (нечувствительность), или устойчивость возбудителей инфекционных болезней к назначаемым для борьбы с ними антибиотикам. Человек не может стать устойчивым к антибиотикам. Антибиотикорезистентность — это свойство микроорганизма.

Существует так называемая истинная природная резистентность бактерий к тем или иным антибиотикам. Этим объясняется тот факт, что антибиотики делятся на классы не только по своему строению и механизму действия, но и в зависимости от того, против каких микробов они эффективны. И поэтому нельзя купить в аптеке «любой антибиотик» — он может оказаться бесполезным без точного знания диагноза. Причиной природной резистентности может быть тот факт, например, что для данного антибиотика у микроорганизма просто нет мишени, или мембрана у бактерии такая специфическая, что именно эта молекула лекарства через нее не проникает и т.п. Наличие природной устойчивости у различных бактерий врачам давно известно и легко прогнозируется.

Настороженность у медицинской и научной общественности вызывает способность бактерий обзаводиться приобретенной устойчивостью к антибиотикам. То есть врач назначает лекарственный препарат против конкретной бактерии, а при этом часть популяции даже при убийственных концентрациях препарата сохраняет жизнеспособность. Чтобы выжить, им приходится активно развиваться и приспосабливаться. Бактерии, у которых возникают нужные мутации (изменения), выживают, образуя резистентные (невосприимчивые) штаммы. Примером такой мутации является приобретение бактериями способности секретировать ферменты, которые могут разрушать действующее вещество антибиотика. И эти выжившие бактерии снова размножаются, и постепенно под действием естественного отбора в популяции становится все больше и больше микробов, генетически устойчивых к данному препарату.

Воздействовать на резистентные микроорганизмы становится все сложнее, требуется использование альтернативных лекарственных препаратов или более высоких доз, что может быть более дорогостоящим или более токсичным. Резистентность может появляться чаще всего в результате неправильного применения антибиотиков. Резистентность к антимикробным препаратам неуклонно растет, принося ежегодно миллионы смертей. Антибиотикорезистентность – неизбежное биологическое явление, предотвратить его невозможно, поэтому реальная задача - сдержать его темпы развития и распространение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно бьет тревогу по поводу устойчивости микробов. Еще в 2001 году была объявлена Глобальная стратегия ВОЗ в отношения сдерживания употребления в мире антибактериальных препаратов. Есть множество примеров, когда антибиотики используются не по назначению: в сельском хозяйстве — для увеличения массы откармливаемых животных, в медицине — когда назначаются не по показаниям, в обществе — когда люди занимаются самолечением, то есть приобретают в аптеке антибиотики, не потому что их выписали врачи в связи с какой-то реальной инфекционной проблемой бактериального происхождения, а потому что им самим, пациентам, так захотелось. Нерациональное использование антибиотиков всегда вызывает усиление антибиотикорезистентности, которая буквально «следует по пятам» за назначением антибиотиков.

Опасения ВОЗ вовсе не напрасны: антибиотики совсем небезопасны для человека, и потому всем и каждому надо осознать эту угрозу и на своем уровне противостоять ей. Решение ситуации с устойчивостью бактерий к антибиотикам - в руках человека. Полностью избавиться от этой проблемы, скорее всего, невозможно, но можно ее замедлить и даже сократить: