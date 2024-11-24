Ученые решили вакцинировать людей от малярии с помощью комаров

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины предложили инновационный метод вакцинации людей от малярии. Для этого учёные будут проводить генетическую модификацию малярийных плазмодиев — паразита, который является возбудителем одной из самых тяжёлых форм малярии.

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Группа исследователей заявила на одной из конференций, что имеющиеся в настоящее время лицензированные вакцины обеспечивают ограниченную защиту. Эти «субъединичные вакцины нацелены на специфические белки малярийного паразита, вызывая иммунный ответ». Однако способность паразита «мутировать и уклоняться от иммунной системы часто ограничивает долгосрочную эффективность этих вакцин».

Поэтому перспективу специалисты видят в распространении комаров с подсаженным живым Plasmodium falciparum — микроорганизмом, вызывающим малярию. Комары будут кусать людей, причём количество вакцинированных в таком случае неограниченно.

«Комариная» вакцина запрограммирована на остановку развития болезни вскоре после попадания в организм. В вакцине используется генетически модифицированный малярийный паразит (GA2), который не развивается в печени человека, откуда начинается инфицирование крови. Паразит прекращает развитие через шесть дней после заражения человека, когда начинает размножаться в печени. И этого достаточно для формирования иммунитета.

Вакцина была испытана на группе добровольцев, эффективность составила 89%. «Защитная эффективность против последующей контролируемой малярийной инфекции у человека наблюдалась у 8 из 9 участников (89 процентов) в группе GA2, у 1 из 8 участников (13 процентов) в группе GA1 и у 0 из 3 участников в группе плацебо», — отмечается в исследовании.