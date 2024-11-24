Диагностику «женского» рака улучшили новым методом

Исследователи из Самарского университета разработали новый метод ранней диагностике рака эндометрия. Предложенный ими способ поможет выявлять биомаркеры онкозаболевания в восьми из десяти случаев. Результаты работы ученые опубликовали в издании Journal of Biomedical Photonics & Engineering.

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«Точность диагностики для групп здоровых пациенток, пациенток с доброкачественными изменениями и группы с онкологическим заболеванием составила 81%. <...> Точность определения злокачественного заболевания <...> составила 91 процент», — цитирует РИА Новости одного из авторов нового метода, доцента Самарского университета Дмитрия Артемьева.

Самарские ученые совместно с коллегами из Первого Московского медуниверситета имени Сеченова и Института физики твердого тела РАН смогли добиться более точных результатов при диагностике «женского» рака методом, при котором не требуется вмешательства в ткани организма. До этого первичную диагностику делали с помощью МРТ малого таза, гистероскопии и нескольких биопсий.

По данным ВОЗ, аденокарцинома эндометрия стоит на втором месте по распространенности среди гинекологических онкологических заболеваний. Каждая 12-я злокачественная опухоль у женщин — это рак эндометрия.

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