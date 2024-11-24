Российские ученые создали новый способ определения риска выкидыша

Сотрудники Алтайского государственного медицинского университета научились определять угрозу самопроизвольного выкидыша на поздних сроках беременности.

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Как отмечает ОТР, особенностью нового подхода является комплексная оценка факторов. В список входит учёт анамнеза женщины, возраст, половая и лабораторная информация, эхографические параметры, наличие патологий шейки матки и другие данные. Способ основан на логистической регрессии, то есть чем ближе расчётное значение к единице, тем больше угроза выкидыша.

Для создания метода эксперты изучили данные 118 женщин, у 66 из которых был поздний самопроизвольный выкидыш в анамнезе, а 52 успешно родили. Работа продемонстрировала, что способ позволяет классифицировать 99,5% случаев правильно.