Российские ученые создали новый способ определения риска выкидыша

Российские учёные создали новый способ определения риска выкидыша
Сотрудники Алтайского государственного медицинского университета научились определять угрозу самопроизвольного выкидыша на поздних сроках беременности.
Как отмечает ОТР, особенностью нового подхода является комплексная оценка факторов. В список входит учёт анамнеза женщины, возраст, половая и лабораторная информация, эхографические параметры, наличие патологий шейки матки и другие данные. Способ основан на логистической регрессии, то есть чем ближе расчётное значение к единице, тем больше угроза выкидыша.
Для создания метода эксперты изучили данные 118 женщин, у 66 из которых был поздний самопроизвольный выкидыш в анамнезе, а 52 успешно родили. Работа продемонстрировала, что способ позволяет классифицировать 99,5% случаев правильно.