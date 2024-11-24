Названы овощи, способные снижать давление и бороться за здоровье сосудов

Исследователи представили новые данные о пользе крестоцветных овощей для людей с гипертензией.

В соответствующем эксперименте участвовали 18 68-летних добровольцев. У них были диагностированы повышенные показатели давления.

Всех участников разделили на две группы. Первая употребляла множество овощей, таких как помидоры, картофель, кабачки. Вторая же сосредоточилась преимущественно на крестоцветных (брокколи, капуста, рукола, репа). Испытуемые фиксировали свой рацион и ежедневно измеряли артериальное давление.

Уже спустя день во второй группе было замечено значительное снижение показателей. Такой эффект не наблюдался в первой группе.